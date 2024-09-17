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Нурмагомедов раскритиковал Двалишвили: «Что скажешь насчет своего друга Топурии?»

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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) обвинил чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили (18-4) в предвзятости, поскольку он не выражал недовольства, когда его соотечественник Илия Топурия (15-0) сражался за пояс, победив лишь одного бойца из топ-5 рейтинга.

«Когда Топурия, друг Мераба, подрался за титул после шести побед, и при этом из топ-5 был только Джош Эмметт, Мераб не протестовал против подобной «несправедливости», — написал Нурмагомедов в соцсети X.

Один из пользователей заметил, что Двалишвили вызывал на бой Нурмагомедова в 2020-м, а теперь россиянин якобы хочет подраться с ним только потому, что у него пояс. «Спроси у него, кто дважды отказался драться со мной», — ответил Нурмагомедов.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC

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