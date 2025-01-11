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Сегодня, 19:20

Умар Нурмагомедов: «Двалишвили искренне пытался меня ненавидеть, но я могу быть его другом»

Камила Абдурахманова
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал о конфликте со своим соперником, грузином Мерабом Двалишвили.

«Я думаю, вся эта ситуация не была фейком — Мераб искренне пытался меня ненавидеть. А я к нему ничего не чувствую, мне нужен пояс. Если у него есть проблемы со мной, ему с этим нужно что-то делать. Если ты нуждаешься в разрешении ситуации, хорошо, приходи.

Все началось, когда он сказал, что я не заслуживаю титульный шанс. Когда он сказал, что Фигередо заслуживает больше меня. Я сказал: «Выглядит так, что ты избегаешь боя со мной, что ты боишься меня». Вот когда все началось. Если он будет видеть во мне врага, буду его врагом. Если будет видеть во мне друга, буду его другом», — заявил Умар в интервью NBC Sports.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

Титульный бой Умара Нурмагомедова (18-0) и Мераба Двалишвили (18-4) станет соглавным событием UFC 311 в Инглвуде (США). Турнир пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном поединке вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Это будет реванш, их первый бой в апреле 2019 года закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

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