Нурмагомедову сделали операцию после травмы руки

Бойцу UFC Умару Нурмагомедову прооперировали руку после боя с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 311.

Россиянин в своих соцсетях опубликовал рентген сломанной руки после операции. Ему вставили штифт в кисть левой руки.

19 января Нурмагомедов проиграл Двалишвили в поединке за титул в легчайшем весе в турнире UFC 311 и потерпел первое поражение при 18 победах в карьере. Двалишвили стал чемпионом UFC в сентябре прошлого года, победив американца Шона О'Мэлли. На счету 34-летнего грузина 19 побед и четыре поражения.