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Сегодня, 12:41

Нурмагомедову сделали операцию после травмы руки

Камила Абдурахманова
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Бойцу UFC Умару Нурмагомедову прооперировали руку после боя с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 311.

Россиянин в своих соцсетях опубликовал рентген сломанной руки после операции. Ему вставили штифт в кисть левой руки.

19 января Нурмагомедов проиграл Двалишвили в поединке за титул в легчайшем весе в турнире UFC 311 и потерпел первое поражение при 18 победах в карьере. Двалишвили стал чемпионом UFC в сентябре прошлого года, победив американца Шона О'Мэлли. На счету 34-летнего грузина 19 побед и четыре поражения.

Источник: Telegram-канал UFC
Умар Нурмагомедов
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Материалы сюжета Ислам Махачев vs Ренато Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
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