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Сегодня, 20:00

Нурулло Алиев — Джо Солекки: где смотреть трансляцию боя UFC

Нурулло Алиев и Джо Солекки встретятся на UFC Fight Night 249
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Нурулло Алиев — Джо Солекки.
Фото Getty Images, соцсети
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Представитель Таджикистана Нурулло Алиев и американец Джо Солекки проведут бой в легком весе на турнире UFC Fight Night 249 в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Противостояние Алиева и Солекки откроет мероприятия и начнется в 0.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и сервисе UFC Fight Pass (по подписке). Главный кард в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Узнать результат боя Алиев — Солекки и других поединков турнира можно в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.

Виктория Дудакова, Маккензи Дерн и&nbsp;Аманда Рибас, Роман Копылов. Основная информация о UFC Fight Night 249: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Нурулло Алиеву — 25 лет, его рекорд в профессиональных ММА — 9 побед и 0 поражний.

Джо Солекки — 31 год, американец на профессиональном уровне одержал 13 побед и потерпел 5 поражений.

Джо Солекки
Нурулло Алиев
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