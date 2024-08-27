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Сегодня, 20:35

Одилов настраивается на пять раундов в финале Гран-при АСА против Ибрагимова

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Финалист Гран-при АСА в полутяжелом весе Фаридун Одилов поделился ожиданиями от поединка против Адлана Ибрагимова.

«После победы в полуфинале Гран-при я поехал в Таджикистан. Там отдыхал, залечивал травмы. Соскучился по боям. Хочется уже выйти в клетку. В конце сентября уже приступлю к полноценным тренировкам, буду готовиться в Москве. Смотрел ли бои Ибрагимова? Нет. Только один последний поединок. Настраиваюсь на все пять раундов в финале Гран-при. А эти нокауты... Все это само собой происходит», — приводит слова Одилова Metaratings.ru

Поединок за звание победителя Гран-при АСА в полутяжелом весе состоится 13 декабря на АСА 182. Ибрагимов за свою карьеру одержал восемь побед и потерпел два поражения. В активе Одилова 18 побед, два поражения и две ничьи.

Источник: Metaratings.ru
Адлан Ибрагимов
Фаридун Одилов
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