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Сегодня, 16:30

Олег Борисов считает, что Двалишвили сможет победить Умара Нурмагомедова

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился мнением по поводу предстоящего титульного боя Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов на турнире UFC 311.

«В бою Двалишвили — Нурмагомедов я бы не назвал однозначного фаворита, там, скорее всего, 50 на 50. И даже чуть в сторону Мераба. Двалишвили достаточно выносливый, всегда идет до конца, идет вперед, у него хороший прессинг. Борьба у него тоже на уровне. Он победил [Генри] Сехудо, олимпийского чемпиона, — а этого достаточно, чтобы сказать, что у него есть борьба.

Но Умар тоже хорошо борется, но я бы отдал предпочтение Двалишвили. У него есть победы над Шоном О'Мэлли, Петром Яном — внушительный список бойцов. Мераб все уже доказал. Но Умар идет без поражений, тоже сильный боец, школа у него, план на бой есть, это многое решает», — сказал Борисов MMA.Metaratings.ru.

Нурмагомедов и Двалишвили подерутся за пояс в легчайшем весе на турнире UFC 311 в ночь на 19 ноября 2025 года в Лос-Анджелесе (США). Грузинский боец стал чемпионом в сентябре 2024-го на турнире UFC 306: он победил Шона О'Мэлли единогласным решением. На счету Нурмагомедова 18 побед и ни одного поражения, рекорд Двалишвили — 18-4.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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Мераб Двалишвили
Олег Борисов
Умар Нурмагомедов
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