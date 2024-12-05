Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:10

Олег Борисов считает Махачева фаворитом реванша с Царукяном

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов прокомментировал анонс реванша за титул в легком весе Ислам Махачев — Арман Царукян.

«Махачев — фаворит однозначно. Ислам — чемпион, пока он идет безошибочно. Махачев выиграл первый бой. Пусть это был достаточно сложный поединок, но тем не менее победа за ним. Поэтому он должен забрать», — сказал Борисов MMA.Metaratings.ru.

Махачев и Царукян проведут бой на турнире UFC 311 в ночь на 19 января 2025 года. На счету Махачева 26 побед при одном поражении в профессиональных ММА, рекорд Царукяна — 22-3.

Первый поединок бйоцов состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года, тогда действующий чемпион UFC выиграл единогласным решением судей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Арман Царукян
Ислам Махачев
Олег Борисов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
«Торпедо» пригласит пойманную на допинге суперзвезду. Трансферные слухи России
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Сегодня
Вчера
Неделя