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Тактаров: «Не понимаю толчка Павловича. Если это эмоциональный срав, то поставил бы крест на его карьере»

Руслан Минаев
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Бывший боец ММА Олег Тактаров прокомментировал эпизод, в котором Сергей Павлович оттолкнул Александра Волкова после поражения в поединке на UFC on ABC 6.

«Не понимаю, что значил толчок Павловича. Если это была игра на публику, то аплодирую стоя. А если — эмоциональный срыв из-за чего-то неполучившегося, то поставил бы крест на всей карьере Павловича», — цитирует Тактарова Sport24.

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: Sport24
Александр Волков
Олег Тактаров
Сергей Павлович
UFC
ММА
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