Тактаров: «Волков умеет думать, а за Гана больше думает его тренер»

Легендарный российский боец Олег Тактаров прокомментировал предстоящий реванш в тяжелом весе между Александром Волковым и Сирилом Ганом.

«Я надеюсь на победу Александра и эта надежда граничит с уверенностью, потому что Волков тогда и Волков сейчас — две большие разницы, как говорят наши еврейские братья в Одессе. Волков в последнее время совершенствовался в борьбе, и в ударной технике. Первый бой он проиграл, но это был упорный бой. Человек прекрасно понимает все ошибки, которые он сделал в тактике и темпе поединка. Он уже знает, с кем будет выходить.

Волков умеет думать, а за Гана больше думает его тренер. В бою с Джоном Джонсом мы увидели, что у него нет характера. Он просто отдал поединок, как последний трус. У меня это вызвало полурвотный рефлекс. Ждешь-ждешь, а тут он разлегся, отдал шею и постучал. Мужчины так не поступают. Может быть, французские черные мужчины — исключение. Я с ними сильно не общался. У немцев было такое выражение «драться как француз», то есть прятаться, не лезть на рожон, не высовываться из траншеи. Может, они лучше знают про французов.

Я знаю, что они техничные и элегантные, но когда стык в стык, что в футболе, что в боях у них происходит ломка, прежде всего психологическая. Сила и техника у них есть, нет только характера, когда человек готов умереть, но не проиграть. Французы умирать не собираются, что было доказано во второй мировой — быстренько сдались и разбежались», — цитирует Vprognoze.ru Тактарова.

Бой пройдет на турнире UFC 308 в Абу-Даби.