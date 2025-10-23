Тактаров — о шутке Волкова про алкоголь: «Может, в Омске так пьют. Все хочу съездить посмотреть»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на шутку российского бойца Александра Волкова об алкоголе.

Ранее Волков пошутил об употреблении алкоголя в России. Он заявил, что выпитую водку считают не рюмками, а бутылками. Также Волков иронично отметил, что в США алкоголь продают с 21 года, а в России в этом возрасте уже бросают.

«Любой адекватный человек понимает, что это шутка и даже не станет заострять на ней внимание. Раньше думали, что в России все пьют и не пьянеют. Исследованиями уже доказано, что мы занимаем 10-е или 20-е место (13-е). Может, в 90-х такая шутка и зашла бы, а сейчас — вряд ли, у нас нет такого пьянства. Не знаю, может, в Омске есть. Все хочу туда съездить, посмотреть: там люди реально пьют? У меня в Сарове только мой сантехник пьет. Остальные все на спорте, все на ЗОЖ», — сказал Тактаров «СЭ».

25 октября на UFC 321 Волков подерется с Жаилтоном Алмейдой.

Арина Атясова