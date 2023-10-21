Тактаров оценил тактику Махачева на бой с Волкановски: «Все замечательно»

Российский боец Олег Тактаров в комментарии «СЭ» поделился эмоциями от победы нокаутом Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски в главном поединке турнира UFC 294.

«Как я и говорил, самый лучший вариант — доминация в стойке. У него же тренер кикбоксер. Они разобрались. Все замечательно. Все хорошо. Хай-кик — это очень удобно. Быстрая победа? Они все это подготовили с тренером, Мендес ведь кикбоксер», — сказал Тактаров «СЭ».

Бой проходил на арене «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ). Махачев во второй раз защитил титул чемпиона в легком весе.

На счету 31-летнего россиянин в ММА теперь 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Волкановски — 26 побед и три поражения.