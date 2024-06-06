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Сегодня, 15:34

Тактаров — о Махачеве: «Исламу больше нечего делать в категории 77 килограммов, надо идти наверх»

Константин Белов
Корреспондент
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Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем бойца Ислама Махачева.

«Думаю, что Махачеву надо переходить на категорию выше. Уверен, что это его мечта. Нечего тратить время на эти бои. Откуда взялся бой с Порье? UFC надо было придумать какой-то интересный поединок. Видимо, никто под руку не попадался. Для зрителей, если бы не было такого финала, UFC 302 было бы просто потерей. Ребята закатили бой, конечно, по полной катушке. Но Исламу больше нечего делать в категории 77 килограммов, надо идти наверх. Мне кажется, если он раскачается, то может еще на одну категорию подняться. По-моему, лишний вес сгоняет Ислам. У него из-за этого просто не хватает сил, как это было в первом раунде против Дастина. Надо переходить и делать историю. А чего бояться? Я уверен, что он тренируется с теми бойцами, которые весят по 85 или 90 килограмм», — сказал Тактаров «СЭ».

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье в главном поединке UFC 302. Бой в легком весе завершился победой россиянина удушающим приемом в пятом раунде. Махачев защитил пояс чемпиона в легком весе.

Ислам Махачев
Олег Тактаров
UFC
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