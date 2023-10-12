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Сегодня, 14:03

Тактаров — о бое Чимаева и Усмана: «Может быть все что угодно. Камару — не подарок»

Константин Белов
Корреспондент
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Российский боец Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем бое Хамзата Чимаева и Камару Усмана.

Изначально Чимаев должен был драться с Пауло Костой, но тот за несколько недель до боя перенес операцию.

«Коста перенес операцию. Было понятно, что за 10 дней он не восстановится. Я ожидал, что будет замена, Усман — не подарок. Поэтому посмотрим у кого какой дух. UFC 294 будет очень интересным. Считаю, что в бое Усмана и Чимаева может быть все что угодно», — сказал Тактаров «СЭ».

Чимаева и Усмана проведут бой 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Хамзат Чимаев и&nbsp;Камару Усман. Чимаев получил нового соперника на UFC 294. Им стал бывший доминирующий чемпион организации

Камару Усман
Олег Тактаров
Хамзат Чимаев
UFC
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