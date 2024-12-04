Тактаров ожидает уверенной победы Волкова над Ганом: «Мы видели, что у Сирила нет яиц»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя российского тяжеловеса Александра Волкова с французом Сирилом Ганом.

«Я ожидаю уверенной победы Александра Волкова. Может не досрочной, но уверенной. Считаю я так потому, что в партере, и в борьбе в целом, он превосходит Гана. Также Александр с возрастом научился использовать свою неуклюжесть в чем-то себе на пользу: острые углы своей фигуры, длинные руки и ноги. До этого мы видели, что у Сирила нет яиц, в образном смысле, конечно же. Понятно, что когда бойцы встречаются во второй раз, они уже хорошо знают друг друга, но я надеюсь, что Волков сможет Гана чем-нибудь удивить. Тем более, в первом бою они не боролись вообще, а он, на мой взгляд, в этом аспекте сильнее Сирила», — сказал Тактаров «СЭ».

Первый поединок между Волковым и Ганом состоялся в июне 2021 года, тогда победу единогласным решением судей одержал Ган. Реванш состоится 7 декабря 2024-го на турнире UFC 310.

Денис Сафронов