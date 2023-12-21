Тактаров: «Желаю Яну выйти из падения. Это какая-то божественная наука»

Российский боец Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» пожелал Петру Яну побед в 2024 году.

«Желаю ему только победы, а также выйти из этого падения, которое не знаю, чем было спровоцировано. Какая-то божественная наука. Посмотрите, сначала фактически засудили. Потом по чуть-чуть пошло, но Петр сам начал морально ломаться. Все это как будто сделано искусственно, кем-то свыше», — сказал Тактаров «СЭ».

Ян в прошлом бою проиграл Мерабу Двалишвили (16-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.