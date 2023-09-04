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Сегодня, 13:00

Олег Тактаров признался, что жалел Монсона: «Как-то не по себе бить российского депутата»

Давид Хачатрян
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Российский боец Олег Тактаров (17-5) отметил, что дрался не в полную силу в бою с Джеффом Монсоном (61-27) на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Кто из нас больше жалел соперника? Конечно, я его, — сказал Тактаров «Аргументам и фактам». — У него один глаз, по-моему, почти не видит. То, что сбоку летит, он пропускает. Он столько боев и ударов перенес, поэтому расслоение сетчатки случилось. Я старался его тыкать прямыми. Первые два джеба долетели, и мне стало как-то не по себе бить российского депутата. А во втором раунде, когда у меня левая нога перестала двигаться, смотрю — он попер. Я ему правый бросил. И так в лицо заехал, что даже обе руки я вскинул и говорю: «Извини, извини».

Тактаров и Монсон дрались 18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой завершился вничью. Реванш между бойцами состоится 9 сентября на турнире лиги Top Fight в Москве. При этом бой пройдет в рамках смешанных единоборств.

Источник: https://aif.ru/culture/person/gollivud_sebya_izzhivaet_oleg_taktarov_rasskazal_pochemu_vernulsya_v_rossiyu
Джефф Монсон
Олег Тактаров
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