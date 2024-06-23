Тактаров о победе Волкова над Павловичем: «Он переиграл своего соперника по всем фронтам»

Российский боец Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу россиянина Александра Волкова над соотечественником Сергеем Павловичем в соглавном событии турнира UFC on ABC 6.

Волков одержал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

«Ожидания совпали с реальностью. Получился интересный бой, длившийся все три раунда. Я говорил, что в этом бою победит тот, у кого выше IQ. Наверное, к IQ можно еще добавить уровень культуры. Странная реакция Павловича после боя (Павлович оттолкнул Волкова после поражения. — Прим. «СЭ»). У Волкова было нормальное человеческое желание поблагодарить противника за бой, а толчок Сергея был ни к чему. Если говорить про схватку, то в таких боях ты используешь только те приемы, в которых уверен. Этим можно объяснить отсутствие борьбы. Волкову было комфортно в стойке. Он переиграл своего соперника по всем фронтам. Видимо, обидно было Павловичу, что его полностью переиграли и деклассировали в плане тактики», — сказал Тактаров «СЭ».

На счету 35-летнего Волкова теперь 38 побед при 10 поражениях. 32-летний Павлович в смешанных единоборствах одержал 18 побед при 3 поражениях.