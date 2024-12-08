Тактаров о поражении Волкова: «Он выиграл все три раунда. Не понимаю, как судьи не отдали ему победу»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Александра Волкова в поединке главного карда UFC 310 французу Сирилу Гану.

Поединок в тяжелом весе продлился все три раунда и завершился победой Гана раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

«У Александра был шанс удушить Сирила, как это сделал Джон Джонс. При этом Волков все делал хорошо, поддавливал Гана. Вроде бы все получалось, и в партер он грамотно вставал, но было все без остроты. У него ноги не работают, недоучили... Но скажу, что мне надоело. Вокруг любого президента или компании есть какие-то советчики, которые ничего не понимают, но дают совет. Два года назад я показал Волкову совершенный удушающий. То есть медведь показал волку правильный удушающий, а влез заяц (Михаил Заяц — Прим. «СЭ»), недосамбист. И теперь Волков отрабатывает неработающие приемы. Заяц советует волку... Тебе медведь все показал. У Волкова три раза в руках была шея Гана, и все три раза он сделал неправильно удушающий (внутренняя дружеская шутка)», — сказал Тактаров «СЭ».

Тактаров также прокомментировал судейство в поединке Волков — Ган.

«При этом не хочу говорить, что я критикую Сашу. Он выиграл по факту все три раунда. Не понимаю, как судьи не отдали ему победу. От Гана было всего одно четкое попадание. По всем параметрам Волков победил. Не знаю, что нужно было сделать ему, только добивать соперника, как Джонс. Может быть, надо было еще больше рисковать в третьем раунде. У Гана были небольшие детали, но этого точно было недостаточно, чтобы присудить французу победу. Не понимаю, почему арбитры полностью отдали первый раунд Сирилу. Абсолютно непонятно это решение», — сказал Тактаров «СЭ».

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.