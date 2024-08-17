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Сегодня, 14:04

Тактаров: «Адесанья сейчас мотивирован как никогда»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Легендарный российский боец Олег Тактаров прокомментировал предстоящий титульный бой Дрикуса Дю Плесси и Исраэля Адесаньи.

«Думаю, Адесанье нужно вернуть титул в какой-то яркой манере, потому что он сейчас мотивирован. Раньше у него все было, а сейчас все вдруг отвернулись. Он вдруг в один день стал никем. Конечно, ему хочется вернуться быстренько. Думаю, он готовился, как никогда», — приводит слова Тактарова Vprognoze.ru.

18 августа в австралийском Перте в главном событии турнира UFC 305 Дю Плесси и Адесанья оспорят чемпионский титул в среднем весе.

Источник: Vprognoze.ru
Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
Олег Тактаров
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