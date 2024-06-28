Тактаров: «Перейра победит Прохазку, он один из моих любимых бойцов»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал предстоящий титульный реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.

«Эти парни выходят спасать турнир, потому что этот бой интересен, чем бы он ни закончился, хотя мне кажется, что Перейра растет, а Прохазка в последнее время не растет, судя по тому, что мы видим. Думаю, что исход первого боя повторится, потому что Перейра показывает, что с каждым разом он становится сильнее, сильнее и сильнее. Он вообще стал одним из моих любимых бойцов в UFC. Он бразильский Волков, человек, который никогда не сидит на одном месте и постоянно совершенствует себя», — приводит слова Тактарова Vprognoze.ru.

Бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между Перейрой (10-2) и Прохазкой (30-4-1) станет главным событием турнира UFC 303 в Лас-Вегасе. В первом их поединке Перейра одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.