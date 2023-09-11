Олег Тактаров рассказал, с кем должен подраться Волков

Российский ветеран Олег Тактаров (17-5) прокомментировал победу Александра Волкова (27-10) над Таем Туивасой (14-5) и предположил, с кем российскому тяжеловесу нужно подраться следующим.

«Александр стал увереннее в партере. У меня кот играет с мышкой до тех пор, пока она бежать не может. То же самое Волков сделал с Туивасой. Дал помучиться парню, — приводит слова Тактарова Metaratings. — Представляете, что такое вылезать из-под Волкова? Он несколько раз попытался вылезти, потерял остаток своих сил и дальше проходил против него любой прием. Красиво, что он сделал этот прием и нанес человеку меньше урона. Я всегда за такие вещи. Туивасе надо тоже еще выступать и семью кормить, а он уже столько по башке наполучал.

Волков был намного сильнее, полностью доминировал, поэтому выбрал для себя такой финиш, хотя мог его и в стойке добить. Думаю, что для болельщиков было бы лучше, если бы после этого он послал в нокаут в первом раунде Деррика Льюиса. С Ганом — серьезный бой, к которому надо основательно готовиться. У них был близкий бой, и если бы в UFC ценили Волкова больше Гана, могли бы отдать и ему победу в таком бою. Явного преимущества не было ни у кого. Пусть Гана кто-нибудь другой выбьет из конкурентной борьбы.

К бою с Аспиналлом Волков морально не был готов, но сейчас, с такой психологической подготовкой и в любой другой стране он может с ним справиться и разбить его своей ударкой. Но с Дерриком Льюисом интересная психологическая тема. Он стал старше, медленнее, более жирный и менее голодный. Поражение от него слишком ударило по карьере Александра. До конца года бы дали ему этот бой в каком-нибудь турнире UFC Fight Nights в Лас-Вегасе, и этого было бы вполне достаточно».

Волков победил Туивасу сабмишеном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.