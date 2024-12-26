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Сегодня, 13:46

Олейник назвал главные для себя события 2024 года в мире единоборств

Алина Савинова
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Бывший боец UFC Алексей Олейник рассказал, какие события уходящего года в мире единоборств ему запомнились больше всего.

«Из того, что запомнилось в уходящем году главное для меня — это бой Джона Джонса и Стипе Миочича и возвращение в бокс Майка Тайсона. Больше особых ярких впечатлений лично у меня нет. Для кого-то были интересны другие бои, но они относятся к национальным и весовым частностям, а таких сверхглобальных событий для меня больше не было», — цитирует Олейника Vprognoze.ru.

В ноябре на турнире UFC американец Джон Джонс нокаутировал в третьем раунде соотечественника Стипе Миочича и защитил титул чемпиона в тяжелом весе. В этом же месяце Майк Тайсон вернулся на профессиональный ринг после 19-летнего перерыва и проиграл единогласным решением судей Джейку Полу.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Олейник
Джон Джонс
Майк Тайсон
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