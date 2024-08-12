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Сегодня, 18:53

Олейник не ожидал быстрой победы Спивака

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Бывший боец UFC, российский тяжеловес Алексей Олейник оценил победу Сергея Спивака над поляком Марчином Тыбурой.

«Я не ожидал такой досрочной победы Сергея. Думал, если она и наступит, то будет во втором или третьем раунде. На фоне усталости начинаются ошибки. Но тем ценнее эта победа. Тыбура — достаточно сильный грэпплер и борец, у него хорошая техника по джиу-джитсу, но он проиграл. Это только подтверждает мои слова, что Сергей за последнее время вырос путем труда и работы, чего ему и дальше желаю», — цитирует Оленйика Vprognoze.ru.

В главном бою вечера турнира UFC в Лас-Вегасе 10 августа Спивак победил Тыбуру в первом раунде рычагом локтя.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Олейник
Сергей Спивак
UFC
0
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