Олейник не ожидал быстрой победы Спивака

Бывший боец UFC, российский тяжеловес Алексей Олейник оценил победу Сергея Спивака над поляком Марчином Тыбурой.

«Я не ожидал такой досрочной победы Сергея. Думал, если она и наступит, то будет во втором или третьем раунде. На фоне усталости начинаются ошибки. Но тем ценнее эта победа. Тыбура — достаточно сильный грэпплер и борец, у него хорошая техника по джиу-джитсу, но он проиграл. Это только подтверждает мои слова, что Сергей за последнее время вырос путем труда и работы, чего ему и дальше желаю», — цитирует Оленйика Vprognoze.ru.

В главном бою вечера турнира UFC в Лас-Вегасе 10 августа Спивак победил Тыбуру в первом раунде рычагом локтя.