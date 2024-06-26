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Сегодня, 06:27

Олейник: «Если у Шары Буллета серьезные проблемы с глазом, ему не стоит продолжать карьеру»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец ММА Алексей Олейник поделился мнением о проблемах со здоровьем Магомеда Шарабутдинова, известного как Шара Буллет.

«Честно говоря, я не знаю о проблемах Шары Буллета с глазом, но знаю, что с атлетическими комиссиями США сложно обойти проблемы со здоровьем. Если у человека они реально серьезные, то обойти их практически невозможно. Это правильно, потому что жизнь и здоровье человека на первом месте. Если есть какие-то реальные опасения за его зрение, то нужно их исправлять. Если они неисправляемы, то, возможно, не стоит рассчитывать на дальнейшее продолжение карьеры», — приводит слова Олейника Vprognoze.ru.

22 июня Шара Буллет на турнире UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии победил бразильца Антонио Троколи нокаутом в третьем раунде. На счету россиянина 13 побед в 13 поединках в ММА.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/11802284-olejnik-esli-u-shary-bulleta-sereznye-problemy-s-glazom-emu-ne-stoit-prodolzhat-kareru.html
Алексей Олейник
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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