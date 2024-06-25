Олейник: «Не думаю, что у Волкова с Павловичем серьезный конфликт»

Бывший боец UFC, российский тяжеловес Алексей Олейник прокомментировал конфликт Александра Волкова и Сергея Павловича, который после поражения на турнире UFC оттолкнул соотечественника.

«Не думаю, что у Волкова с Павловичем есть какой-то серьезный предмет конфликта. Чтобы это точно знать, нужно спросить у них, после того как ребята остыли. Из того, что было видно, там не было какого-то явного конфликта, а были эмоции. У Саши есть иногда едкий подковырчивый юмор, которым он мог задеть Сергея в процессе боя или после боя. Одно слово может поджечь человека. Я не думаю, что у них серьезный конфликт, который продлится долго», — сказал Олейник Vprognoze.ru.

22 июня в соглавном поединке турнира UFC в Абу-Даби Волков (38-10) победил Павловича (18-3) единогласным решением судей.