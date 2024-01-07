Олейник рассказал, что познакомился с MMA за просмотром первого турнира UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал о том, как впервые познакомился с MMA.

«Как и у многих, это произошло за просмотром первого турнира UFC, на котором победу одержал Ройс Грейси. Смотрел его на VHS-кассете. Было очень любопытно увидеть, как небольшой парень в кимоно заходит в клетку и со злым выражением лица разбирается со здоровыми оппонентами. Неважно, кто стоит напротив — олимпийский чемпион, призер соревнований «Золотые перчатки». Бразилец идет и душит всех», — цитирует Олейника RT.

С 2014 по 2022 год 36-летний Олейник выступал в лиге UFC. Поединок на RCC 17 стал его первым официальным боем после ухода из американской организации. Россиянин победил 36-летнего Родригеса удушающим приемом во втором раунде.