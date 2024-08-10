Олейник считает, что Сергей Спивак выиграет в бою с Марчином Тыбурой

Российский боец тяжелого веса Алексей Олейник прокомментировал предстоящий бой Сергея Спивака с Марчином Тыбурой.

«Давненько мы не видели Сергея Спивака в деле и не знаем, в какой он форме, но если он хорошо тренировался, то может победить Марчина Тыбуру. Думаю, с того раза он стал сильнее, а Тыбура — не стал. Если в предыдущем бою Тыбуре отдали победу близким решением, то сейчас Сергей должен стать сильнее», — сказал Олейник Vprognoze.ru.

10 августа в главном бою вечера на турнире в Лас-Вегасе сразятся тяжеловесы поляк Марчин Тыбура и молдаванин Сергей Спивак.