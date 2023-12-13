Олейник считает, что UFC стоит провести чемпионский бой между Джонсом и Миочичем

Бывший тяжеловес UFC Алексей Олейник полагает, что чемпион тяжелого веса Джон Джонс проведет бой против Стипе Миочича, а не с временным обладателем титула Томом Аспиналлом.

«Бой Стипе Миочича и Джона Джонса сделали до того, как Том Аспиналл победил Сергея Павловича. До этого о британце еще не было настолько высокого мнения. Это стало после того, как Аспиналл победил парня, который тоже был очень крут, силен и так далее, выиграв кучу боев в первых раундах. Заговорили о Томе сейчас. Аспиналл шел по своему пути, когда был назначен бой Миочича и Джонса. У него была ступенька, вторая. Сейчас из-за травмы Джона Джонса он перелез на новую ступеньку, и может наслаждаться в свете софитов. Если Джон выиграл у Миочича, Аспиналл был бы претендентом. Мы просто ждали их бой. По логике все правильно и соразмерно», — цитирует Олейника MMA.Metaratings.ru.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295.

Ранее Аспиналл заявил, что Джонса нужно лишить чемпионского пояса, поскольку американец будет долго восстанавливаться после травмы.