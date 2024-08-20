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Сегодня, 10:42

Оливейра хотел бы провести бой против Волкановски

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) сообщил, что не против провести следующий бой против экс-чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (26-4).

«Почему бы и нет? Для меня это было бы большой честью. Ведь это великий боец и громкое имя. Так почему бы и нет? Будем ждать, что преподнесет UFC», — написал 34-летний бразилец в соцсетях.

Ранее Арман Царукян (22-3) победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Илия Топурия (15-0) нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Александр Волкановски
Чарльз Оливейра
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