Оливейра назвал соперника, ради которого откажется от титульного боя

Бразилец Чарльз Оливейра назвал соперника, ради которого готов отказался от титульного поединка в легком весе.

«Я сотрудник UFC. С кем мне скажут драться, с тем я и подерусь. При этом я нахожусь на первом месте в рейтинге легковесов — я побил всех, кто находится ниже меня. Есть лишь один бой, ради которого я готов отказаться от титульника. Это бой с Конором.

Я давно хочу подраться с ним. Оливейра против Макгрегора — это прибыльный бой. Он принесет нам очень много денег. Фанаты хотят увидеть это, но я не уверен, что Конору это интересно», — цитирует бойца MMA Fighting.

Ранее Оливейра поделился мнением о титульном поединке за пояс UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Бой Махачев — Волкановски состоится 21 октября и возглавит турнир UFC 294. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию вечера UFC 294.