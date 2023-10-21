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Сегодня, 08:15

Оливейра не считает, что Волкановски нечего терять в бою с Махачевым

Руслан Минаев
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра прокомментировал поединок между россиянином Исламом Махачевым и Алексом Волкановски на турнире UFC 294.

«Это будет отличный поединок. Люди говорят, что Волкановски принял бой на коротком уведомлении, что ему нечего терять — это не так. Бой с Махачевым — возможность стать двойным чемпионом. Это возможность доказать, что в прошлый раз победил именно он.

Я думаю, что это будет великолепный бой. Близкий, как и в феврале. Победит тот, кто лучше подготовится — все будет зависеть от стратегии», — цитирует Оливейру MMA Fighting.

Оливейра выбыл из поединка в результате рассечения, полученного на тренировке.

Бой Махачев — Волкановски за титул в легком весе состоится 21 октября. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию вечера UFC 294.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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