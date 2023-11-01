Оливейра отреагировал на желание Махачева перейти в полусредний вес

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) считает, что он может разыграть временный титул в легком весе в бою против Джастина Гейджи (25-4), пока чемпион в легком весе Ислам Махачев (25-1) дерется за второй пояс.

«Вы знаете, что я не из тех, кто передает сообщения, — сказал Оливейра в эфире The MMA Hour. — Я просто делаю свое дело и добиваюсь результата. Ислам сказал, что он, возможно, захочет перейти в другой вес, так почему бы и нет? Может быть, UFC выставит кого-то на бой за временный пояс, и, возможно, это будет Гейджи».

Махачев в реванше c Александром Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.