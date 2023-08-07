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7 августа, 23:53

Оливейра рассказал, какой урок он вынес из поражения от Махачева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец ММА Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Ислама Махачева.

«Я был следующим в очереди, так что я был готов драться за титул так скоро. Самый важный урок, который я вынес из боя с Махачевым — нужно сохранять позитивный настрой. Я должен быть собой. Когда я победил Дариуша в Канаде — это был особенный момент для меня. До этого я проиграл все свои бои в Канаде, так что на эту победу отреагировал очень эмоционально. Публика меня поддерживала — было ощущение, что я дерусь в Бразилии», — сказал Оливейра в интервью MMA Hour.

Бой Махачев — Оливейра возглавит турнир UFC 294, который пройдет в Абу-Даби 21 октября.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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