Оливейра рассказал, почему изначально отказался драться с Махачевым в Абу-Даби

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) заявил, что надеялся, что UFC организуют реванш с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (24-1) в ноябре в Бразилии.

«Что изменилось, так это то, что я просто научился играть [в игры UFC]. Я знал, что UFC планирует турнир в Бразилии в ноябре, поэтому я пытался перенести реванш на ноябрь. Я играл с ними, но ничего не вышло. Так что теперь мы деремся в октябре», — сказал Оливейра в эфире программы The MMA Hour.

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.