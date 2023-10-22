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Сегодня, 12:28

Оливейра заявил, что готов провести бой с Махачевым в 2024 году

Виктория Кравченко
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Бразильский боец Чарльз Оливейра готов провести поединок против россиянина Ислама Махачева.

«Я готов вновь подраться с Махачевым. Думаю, это можно сделать в начале следующего года», — цитирует Оливейру ТАСС.

21 октября Махачев в главном поединке на турнире UFC в Абу-Даби нокаутировал Алекса Волкановски. Изначально с Махачевым должен был драться Оливейра, но за 12 дней до турнира он выбыл из-за травмы.

В 2022 году Махачев и Оливейра бились за титул в легком весе, где россиянин победил удушением во втором раунде.

Источник: https://tass.ru/sport/19083795
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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