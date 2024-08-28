Оливейра: «Я умираю от желания сражаться. Скоро лев выйдет на охоту!»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) сообщил, что вскоре будет анонсирован его следующий поединок.

— Дорогие друзья, я умираю от желания сражаться и знаю, что вы все ждете этого момента. Я надеюсь, что скоро мой поединок состоится, и очень рассчитываю на вашу поддержку!

Сейчас я активно тренируюсь, чтобы быть в наилучшей форме. Скоро лев в легком весе выйдет на охоту! — написал бразилец в соцсетях.

Арман Царукян (22-3) победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.