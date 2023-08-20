О'Мэлли бросил вызов Джервонта Дэвису: «Готов его нокаутировать»

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) выразил желание подраться с регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (29-0).

«Я был бы не прочь нокаутировать Джервонта Дэвиса, — сказал О'Мэлли на пресс-конференции. — Я знаю, что люди скажут: «Ты хочешь подражать Конору». Говорю вам, этот бой обязательно состоится. Я бы с удовольствием с ним побоксировал. Я не знаком с ним лично. Я знаю, что UFC готовы поддержать подобного рода идеи, если они по-настоящему масштабные».

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.