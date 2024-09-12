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Сегодня, 09:50

О'Мэлли: «Мой старший брат победил наркозависимость, и это чертовски вдохновляет»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) рассказал, что был уверен: его старший брат умрет от наркотиков.

«Мой старший брат подсел на наркотики, и это ужасно. Я не был эмоционально к нему привязан, я думал, что он в конце концов умрет. Но он бросил наркотики и переехал в Аризону и теперь является частью моей жизни. Это вдохновляет, потому что зависимость — это не шутка. Он борется с ней каждый день и побеждает», — сказал О'Мэлли на пресс-конференции.

О'Мэлли и Мераб Двалишвили (17-4) подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC

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