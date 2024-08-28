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Сегодня, 07:35

О'Мэлли дал прогноз на бой с Двалишвили: «У него искривится нос»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) предполагает, что нокаутирует первого номера рейтинга в легчайшем весе Мераба Двалишвили (17-4).

«Я знаю, что рано или поздно я его задену, — сказал О'Мэлли на TimboSugarShow. — В какой-то момент я его задену, но потом это может превратиться в жесткий нокаут. Пять-шесть ударов в сумме, и последний просто укладывает его на канвас с храпом. Нос кривой, кошки вопят».

О'Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
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