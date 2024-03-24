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24 марта, 09:38

О'Мэлли хочет встретиться с победителем боя Нурмагомедова и Сэндхэгена

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) подтвердил, что готов подраться с победителем боя между Умаром Нурмагомедовым (17-0) и Кори Сэндхэгеном (17-4).

«Сэндхэген — очень опасный соперник. Я его фанат. Я думаю, он будет драться с Умаром. Во всяком случае, я слышал это. Я побью Мераба [Двалишвили], а потом, скорее всего, встречусь с победителем этой пары. Если бы мне пришлось заглянуть в будущее, то, думаю, так и будет.

Если Сэндхэген зрелищно победит, то это сделает его звездой. Если честно, я никогда не видел выступлений Умара, но я видел кучу боев Кори. Они могут продать этот поединок. Я не удивлюсь, если Сэндхэген победит», — сказал О'Мэлли в интервью Майклу Биспингу.

Сэндхэген и Нурмагомедов устно согласились подраться друг с другом 29 июня на турнире UFC 303, который пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

9 марта О'Мэлли победил представителя Эквадора Марлона Веру (22-9) единогласным решением судей, успешно защитив титул UFC в легчайшем весе.

Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
UFC
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