О'Мэлли: «Люди говорят, что Стерлинг меня победит? То же самое я слышал перед боем с Яном»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) рассказал, как он собирается победить чемпиона Алджамейна Стерлинга (22-3) на предстоящем UFC 292.

«Меня не очень волнует, что говорят люди, — сказал О'Мэлли в эфире программы The MMA Hour. — Когда я шел на бой с Петром Яном, я слышал много разговоров, что, мол, Петр уничтожит меня, что я не на одном с ним уровне. Но потом я вышел и победил его, сделал свою работу, так что я не слишком переживаю по этому поводу. Я согласен, что его [Стерлинга] борьба и грэпплинг чертовски хороши.

Вопрос в том, смогу ли я сломать его и потушить ему свет до того, как он схватит меня. Это поединок ударника и грэпплера, никаких секретов в наших планах нет. Я верю, что на 100 процентов способен потушить ему свет. Сейчас я быстрый, резкий, точный, я буду бить правой рукой.

Он сбрасывает вес, и это играет свою роль. Это стопроцентно играет роль в том, как ты можешь принимать удары. Поэтому я планирую выйти на бой и нанести те удары, которые он не сможет принять".

Стерлинг и О'Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.