О'Мэлли: «Мои выходы на арену более захватывающие, чем бои Двалишвили»

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) и второй номер рейтинга Мераб Двалишвили (16-4) обменялись сообщениями в адрес друг друга.

«Мои выходы на арену более захватывающие, чем бои Мераба», — написал О'Мэлли в соцсети X, на что Двалишвили ответил: «Брат, я уважаю тебя как чемпиона, но все знают, что я больше всех заслуживаю этого шанса. Раньше ты дрался с парнями не из топ-15. Теперь ты чемпион, и вызываешь кого-то из топ-5 с одной победой. Уважай свой дивизион и себя и дерись со следующим в очереди».

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.