О'Мэлли назвал свое главное отличие от Конора

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) заявил, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) был хорош у микрофона, но не часто дрался.

«Я, в отличие от Конора, дерусь, — сказал О'Мэлли на пресс-конференции. — Я дерусь. Часто. Конор был хорош у микрофона. Акцент, слова, которые он выбирал... Он был очень хорош у микрофона, у него есть несколько хороших выступлений за карьеру, но я сейчас просто постоянен. Я много дерусь».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).