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Сегодня, 11:10

О'Мэлли: «Я ни разу за 6 недель в подготовке к бою со Стерлингом не тренировал борьбу»

Давид Хачатрян
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Новый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) объяснил, почему бой с Алджамейном Стерлингом (23-4) был для него самым психологически сложным поединком.

«Почему это был самый нервный поединок в моей жизни? Чувак, я не тренировал грэпплинг уже шесть недель, потому что у меня растяжение мышц, я не мог заниматься грэпплингом, — сказал О'Мэлли на пресс-конференции. — Я возглавил турнир в Бостоне, и при этом я понимал, что я вообще не тренировал борьбу. Я повредил ногу, я не мог бороться.

Каждый раз перед этим боем я говорил, что это вопрос жизни и смерти, и я не могу проиграть. Я не знал, выдержу ли я борьбу, потому что на тренировках мне было чертовски больно даже после небольшой схватки. Поэтому мне было психологически тяжело подходить к этому поединку, зная, что у меня есть травма. Повторюсь, за шесть недель я ни разу не тренировал борьбу".

О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
Шон О`Мэлли
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