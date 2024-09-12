О'Мэлли — о Двалишвили: «Он настолько тупой, что прыгнул головой об лед»

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) на пресс-конференции отметил, что первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) совершает глупые поступки.

— Дана Уайт на днях назвал его идиотом из-за некоторых вещей, которые он выкладывает в социальных сетях. Когда вы видите эти материалы в социальных сетях, вы просто видите парня, который пытается создать свой собственный бренд, или вы видите парня, который делает фундаментальные ошибки в том, что он выкладывает?

— Понемногу и того, и другого. В основном я вижу глупого парня. Чувак прыгнул головой об лед. Он прыгнул, не зная, что когда вода становится холодной, настолько холодной, то превращается в лед. Он прыгнул в лед головой. Вот о ком мы разговариваем.

О'Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.