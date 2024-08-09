О'Мэлли отреагировал на слова Нурмагомедова о том, что он «позор дивизиона»

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17–1) заявил, что второй номер рейтинга в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) — это серьезный вызов.

«Умар — серьезный вызов для меня. До этого самым неудобным для меня соперником был [Алджамейн] Стерлинг, и я нокаутировал его. Так что да, Умар — это вызов.

Он сказал, что ему стыдно, что я чемпион дивизиона? Даже не знаю, это интересно. Мы могли бы превзойти историю противостояния Конора и Хабиба, и я могу сделать то, что Конору не удалось — побить Нурмагомедова», — сказал О'Мэлли на своем подкасте.

О'Мэлли и Мераб Двалишвили (17-4) подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена (17-5) единогласным решением судей (50–45, 49–46, 49–46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.