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Сегодня, 09:45

О'Мэлли ответил Конору: «Жду не дождусь, когда Чендлер отправит тебя спать»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) ответил на обвинения экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) в применении запрещенного препарата остарина.

«(Использовано нецензурное слово) Конора. Я видел в сети, как люди писали, что, мол, «Шуга» расстроен. Мне было грустно, но я не был зол. Теперь я жду не дождусь, когда увижу, как Чендлер отравит его спать. (Использовано нецензурное слово) Конора!» — сказал О'Мэлли на своем подкасте.

Макгрегор и Чендлер возглавят UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

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