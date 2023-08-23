О'Мэлли рассказал, что ему написал Конор в личном сообщении

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) раскрыл подробности переписки с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6). По словам О'Мэлли, у него с Макгрегором завязался следующий диалог.

Макгрегор: «Детка, мы сделали это»

О'Мэлли: «Конечно, мать твою, мы сделали это. Ты будешь главным событием декабря, а я со-главным событием?»

Макгрегор: «Точно в цель!»

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.