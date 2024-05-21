О'Мэлли рассказал, как к нему домой нагрянула полиция

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли сообщил, что однажды к нему домой приехали полицейские, которые заковали его в наручники и обвинили в убийстве двух-трех человек.

«Примерно через полтора часа после начала стрима я увидел, как по дороге летит полиция. Я сразу понял: что-то не так. Ранее слышал, что некоторые люди звонят в полицию и жалуются на популярных стримеров. Сообщают о происшествиях, которых на самом деле не было», — рассказал О'Мэлли в своем подкасте TimboSugar Show.

Как рассказал боец, он выглянул в окно и увидел огромное количество полицейских, которые попросили его выйти из дома с поднятыми руками.

«И я вышел, подняв руки. Тебя могут пристрелить в любую секунду. Я подумал, что если я просто послушаю их, то со мной все будет в порядке. Но никогда не знаешь, что будет дальше. Кто-то чихнет и случайно нажмет на курок. На меня были направлены дробовики, на меня нацелены AR от четырех разных копов, и я подумал: «Я просто буду выполнять все их требования».

Я сидел на заднем сиденье полицейской машины в наручниках и думал: «Чувак, это безумие. Пять минут назад у меня была свобода, а теперь ее нет». И я такой: «Черт, я даже не сделал ничего плохого». Они сказали, что я убил своих родителей или что-то в этом роде. Они подумали, что у меня оружие. Кто-то позвонил в полицию и сказал, что я вооружен и убил двух-трех человек", — добавил О'Мэлли.

При этом, по словам бойца, человек, который позвонил в полицию, до сих пор не найден. В последнем бою, состоявшемся 9 марта, О'Мэлли (17-1) победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44).