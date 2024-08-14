Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:08

О'Мэлли: «Люди будут говорить о моем виртуозном нокауте Двалишвили, а не о бое Альвареса»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17–1) заявил, что его цель – чтобы люди после турнира UFC 306 и боя абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (61-2) с Эдгаром Берлангой (22-0) говорили о нем.

«Я чувствую себя отлично. Мне нравится этот поединок. У Мераба серия из 10 побед, и это большой бой, – сказал О'Мэлли на своем подкасте. – Он проходит в «Сфере». Этот поединок конкурирует с боксом, и это еще один дополнительный мотиватор для меня.

Когда наступает воскресенье, понедельник, вторник, среда, о ком говорят люди? Говорят ли они о Канело? Говорят ли они о боксерском поединке? Или они обсуждают мое абсолютное доминирование, прекрасное, мастерское, виртуозное выступление, которое я продемонстрирую в бою с Мерабом, и вирусный нокаут, который к нему прилагается? Или они говорят о 36-минутном боксерском поединке Канело? Вот что меня волнует. Это соревнование: о ком говорят в воскресенье, понедельник, вторник. Кто сегодня в центре внимания? Я!»

О'Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Альварес и Берланга подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бокс
Мераб Двалишвили
Сауль Альварес
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
За победу на Олимпиаде спортсмены получают лошадей, бриллианты и картины
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
Стало известно о росте зарплатных предложений в сфере строительства почти на 20%
У кого в КХЛ будут самые большие зарплаты в сезоне 2024/25
CENTCOM сообщило об уничтожении двух кораблей хуситов в Красном море
Трихолог рассказала об уходе за волосами летом
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хамзат Чимаев сменил тренера и менеджера

Конор отреагировал на слова Уайта о том, что он не будет драться в 2024 году