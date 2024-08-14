О'Мэлли: «Люди будут говорить о моем виртуозном нокауте Двалишвили, а не о бое Альвареса»

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17–1) заявил, что его цель – чтобы люди после турнира UFC 306 и боя абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (61-2) с Эдгаром Берлангой (22-0) говорили о нем.

«Я чувствую себя отлично. Мне нравится этот поединок. У Мераба серия из 10 побед, и это большой бой, – сказал О'Мэлли на своем подкасте. – Он проходит в «Сфере». Этот поединок конкурирует с боксом, и это еще один дополнительный мотиватор для меня.

Когда наступает воскресенье, понедельник, вторник, среда, о ком говорят люди? Говорят ли они о Канело? Говорят ли они о боксерском поединке? Или они обсуждают мое абсолютное доминирование, прекрасное, мастерское, виртуозное выступление, которое я продемонстрирую в бою с Мерабом, и вирусный нокаут, который к нему прилагается? Или они говорят о 36-минутном боксерском поединке Канело? Вот что меня волнует. Это соревнование: о ком говорят в воскресенье, понедельник, вторник. Кто сегодня в центре внимания? Я!»

О'Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Альварес и Берланга подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.